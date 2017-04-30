Форма поиска по сайту

Новости

30 апреля 2017, 08:46

В мире

Трампа забросали российскими флажками

Фото: ТАСС/Emily Molli

Президента США Дональда Трампа забросали российскими флажками. Происшествие снял на видео один из очевидцев.

Флажки взлетели в воздух после того, как вновь избранный президент произнес свой главный лозунг – "Make America great again". После этих слов, активисты забросали Трампа российскими триколорами. ЧП произошло во время пресс-конференции в Пенсильвании.

