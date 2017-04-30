Фото: ТАСС/Emily Molli
Президента США Дональда Трампа забросали российскими флажками. Происшествие снял на видео один из очевидцев.
Флажки взлетели в воздух после того, как вновь избранный президент произнес свой главный лозунг – "Make America great again". После этих слов, активисты забросали Трампа российскими триколорами. ЧП произошло во время пресс-конференции в Пенсильвании.
As Trump speaks, it appears someone briefly threw a bunch of Russian flags up in air in front of the pool camera. pic.twitter.com/1dt8VMtRlW— Steve Kopack (@SteveKopack) 30 апреля 2017 г.
