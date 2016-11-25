Миллиардер завещал своим землякам 209 миллионов долларов

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Испанский миллиардер, основатель известного пивного бренда Corona Антонино Фернандес завещал 209 миллионов долларов жителям родной деревни Сереcалес дель Кондадо, сообщают "Дни.ру".

Там проживают 80 человек, а значит каждый земляк получил от миллиардера 2,6 миллионов долларов.

Бизнесмен умер в августе 2016 года, ему было 98 лет.

Фернандес родился в бедной многодетной семье в 1917 году. Будущий миллиардер был 11-м ребенком из 13. Ради семьи ему пришлось в 14 лет пойти работать в поле и бросить школу.

Испанец эмигрировал в Мексику в 32 года, там начал успешно развивать бизнес. Со временем он стал во главе пивоваренной компании Grupo Modelo.

Благотворительностью бизнесмен занимался всю жизнь. Фернандес созадавал в Мексике рабочие места для людей с ограниченными возможностями.