Трамп назвал срок начала строительства стены на мексиканской границе

Фото: Zuma/ТАСС/Brian Cahn

Строительство стены на мексиканской границе начнется в ближайшие месяцы, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА Новости.

Затраты на возведение на первом этапе лягут на бюджет США, затем их должна будет возместить Мексика. Возврат будет происходить за счет денежных транзакций, которые будут идти в Мексику.

Ранее президент Мексики Энрике Пенья Ньето заявил, что мексиканские власти не будут оплачивать строительство стены, а также намерены сохранить свободу денежных переводов мигрантов.