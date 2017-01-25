Цукерберг определился с планами относительно выборов президента США в 2020 году

Фото: DPA/Kay Nietfeld

Основатель и глава компании Facebook Марк Цукерберг заявил, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на пост президента США в 2020 году. Об этом портал BuzzFeed.

В интервью журналистам Цукерберг пояснил, что в настоящее время его основными задачами являются формирование аудитории Facebook и работа в благотворительном фонде Chan Zuckerberg Initiative, основанном Цукербергом и его супругой в 2015 году.

Ранее в ряде американских СМИ, например, в журнале Vanity Fair, был поднят вопрос о вероятности участия основателя Facebook в президентских выборах. Распространению подобных спекуляций способствовали некоторые поступки и высказывания самого Цукерберга. В частности, он активно общался с "простыми американцами" во время поездки по стране и даже пообещал посетить около 30 штатов, в которых прежде никогда не бывал.

Кроме того, Цукерберг поручил делать свои официальные снимки для Facebook бывшему фотографу Белого дома, а также привлек руководителя президентской кампании Барака Обамы к участию в управлении благотворительным фондом Chan Zuckerberg Initiative.

Источник, близкий к бизнесмену, подтвердил отсутствие у Цукерберга планов баллотироваться на президентский пост, но также отметил, что в будущем глава Facebook может более активно участвовать в политической жизни страны.