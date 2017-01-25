Памела Андерсон подарит Меланье Трамп шубу из российского эко-меха

Фото: wikipedia.org

Американская актриса и защитница животных Памела Андерсон намерена подарить супруге президента США Дональда Трампа Меланье шубу из искусственного российского эко-меха, сообщает газета The Hill.

"Я собираюсь послать ей одну из своих российских эко-шуб в качестве подарка, потому что я сейчас занимаюсь дизайном мехов в России", – заявила Андерсон на мероприятии организации "Люди за этичное обращение с животными" (PETA) в Вашингтоне.

В декабре 2016 года Памела Андерсон посетила Москву. Она присутствовала на встрече спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова с главой Международного фонда защиты животных (IFAW) Аззедином Даунсом в Москве.

Встречу посвятили, в частности, программам по сохранению редких животных: амурского тигра, сайгака, серого кита и белухи. На встрече актрисе подарили календарь с дальневосточным леопардом.