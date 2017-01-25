Сбербанк и Германа Грефа обвинили в рейдерском захвате

Фото: ТАСС/Антон Новодержкин

Компания PPF Management из американского Делавэра подала иск против Сбербанка и Германа Грефа на общую сумму 750 миллионов долларов, сообщает ТАСС. Иск зарегистрирован в суде Южного округа Нью-Йорка 22 ноября.

Другими ответчиками по делу являются "Сбербанк капитал" вместе с его гендиректором Ашотом Хачатурянцом, "НЭО Центр" и его вице-президент Олег Греф, а также совладелец Национальной нерудной компании (ННК) Юрий Жуков. Первое слушание по делу назначено на 20 апреля.

Всех их обвиняют в попытке рейдерского захвата предприятия "Павловскгранит", основным акционером которого до конца 2009 года был Сергей Пойманов. По словам представителей PPF Management, в 2008 году Сбербанк выдал Пойманову кредит на 5,1 миллиарда рублей для выкупа 48 процентов акций предприятия, которые принадлежали его партнеру Сергею Мамедову, но уже спустя год Пойманов не смог обслуживать кредит.

В результате, стороны не смогли договориться ни о рефинансировании кредита, ни о других способах разрешить проблему (в начале 2010 года Юрий Жуков предложил объединить активы "Павловскгранита" с НКК и урегулировать претензии Сбербанка), так что все права на востребование проблемного займа Сбербанк передал в "Сбербанк капитал".

После этого "Сбербанк капитал" продал доли предприятия с аукциона и, как говорится в иске, покупатели были аффилированы с НКК Жукова. При этом, Сбербанк выдал покупателям льготный кредит на приобретение акций, а документы о перепродаже активов появились еще до того, как были проведены аукционы.

Мнения экспертов по поводу перспектив этого дела разделились. Некоторые из них считают, что все описанные в иске факты придется подкреплять свидетельскими показаниями и здесь возникнут две проблемы. Во-первых, будет сложно привлечь столько свидетелей, а во-вторых – свидетельские показания могут быть использованы против них же.

Другая группа экспертов считает, что американская PPF Management имеет большие шансы на успех в суде.