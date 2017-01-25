СМИ узнали об указе Трампа против беженцев с Ближнего Востока

Фото: ТАСС/Emily Molli

Указ, ограничивающий въезд в США беженцев из мусульманских стран, может подписать Дональд Трамп, сообщает агентство Reuters.

По данным источников агентства, скорее всего Трамп ограничит въезд в Америку беженцам и некоторым мигрантам из Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена.

Соответствующий документ президент США может подписать в среду, 25 января.

Big day planned on NATIONAL SECURITY tomorrow. Among many other things, we will build the wall! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 января 2017 г.

"Завтра наступит большой день для национальной безопасности. Помимо всего прочего, мы построим стену", – написал в своем Twitter Трамп.

Однако специалисты отмечают, что власть президента в США ограничена, и многие решения могут быть отменены конгрессом или судом. К примеру, иммиграционные указы Барака Обамы не прошли по решению суда.

К тому же, конгрессмены не подчиняются напрямую президенту, несмотря на то, что обе палаты контролируют республиканцы.