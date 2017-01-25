Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 января 2017, 08:54

В мире

СМИ узнали об указе Трампа против беженцев с Ближнего Востока

Фото: ТАСС/Emily Molli

Указ, ограничивающий въезд в США беженцев из мусульманских стран, может подписать Дональд Трамп, сообщает агентство Reuters.

По данным источников агентства, скорее всего Трамп ограничит въезд в Америку беженцам и некоторым мигрантам из Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена.

Соответствующий документ президент США может подписать в среду, 25 января.

"Завтра наступит большой день для национальной безопасности. Помимо всего прочего, мы построим стену", – написал в своем Twitter Трамп.

Однако специалисты отмечают, что власть президента в США ограничена, и многие решения могут быть отменены конгрессом или судом. К примеру, иммиграционные указы Барака Обамы не прошли по решению суда.

К тому же, конгрессмены не подчиняются напрямую президенту, несмотря на то, что обе палаты контролируют республиканцы.

Ранее Трамп неоднократно критиковал миграционную политику канцлера ФРГ Ангелы Меркель. По его мнению, "катастрофическое" решение Меркель принимать всех беженцев наводнило страну нелегальными мигрантами.
жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика