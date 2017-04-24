Латвия названа самой ВИЧ-инфицированной страной Евросоюза

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

В Латвии зафиксирован самый высокий уровень заболеваемости ВИЧ в Европейском союзе, передает РИА Новости.

По числу констатированных новых случаев заболевания вирусом иммунодефицита человека Латвия обошла Эстонию, рассказала глава Балтийской ВИЧ-ассоциации Инга Упмаце.

За первые восемь месяцев 2016 года в Латвии зарегистрировали 197 новых случаев заболевания ВИЧ, а за последующие четыре – еще 168.

По данным центра профилактики и контроля заболеваний, к 1 января 2017 года в Латвии были зарегистрированы 6972 больных ВИЧ.