Кандидат в президенты Франции Ле Пен назвала своего конкурента "слабаком"

Фото: ТАСС/Panoramic/Zuma
Кандидат в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен назвала своего конкурента лидера движения "Вперед" Эммануэля Макрона "слабаком", который не в состоянии решить проблему терроризма, сообщает Reuters.
По словам Ле Пен, терроризм является одной из важных проблем, и Макрон не знает, как решить этот вопрос.
Также в эфире телеканала CNEWS она прокомментировала слова Макрона, который заявил о намерении стать президентом "патриотов".
Ле Пен подчеркнула, что лидер движения "Вперед" является радикальным сторонником европейской интеграции, выступает за полное открытие границ и заявляет об отсутствии французской культуры. Она отметила, что нет ни одной сферы, где Макрон проявил хоть каплю патриотизма.
23 апреля во Франции состоялся первый тур президентских выборов. Во второй тур вышли бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.
Макрон заручился поддержкой 23,75 процента избирателей, а Марин Ле Пен набрала 21,53 процента голосов. Второй тур пройдет 7 мая.