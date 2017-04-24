Кандидат в президенты Франции Ле Пен назвала своего конкурента "слабаком"

Фото: ТАСС/Panoramic/Zuma

Кандидат в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен назвала своего конкурента лидера движения "Вперед" Эммануэля Макрона "слабаком", который не в состоянии решить проблему терроризма, сообщает Reuters.

По словам Ле Пен, терроризм является одной из важных проблем, и Макрон не знает, как решить этот вопрос.

Также в эфире телеканала CNEWS она прокомментировала слова Макрона, который заявил о намерении стать президентом "патриотов".

Ле Пен подчеркнула, что лидер движения "Вперед" является радикальным сторонником европейской интеграции, выступает за полное открытие границ и заявляет об отсутствии французской культуры. Она отметила, что нет ни одной сферы, где Макрон проявил хоть каплю патриотизма.