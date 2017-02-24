Малайзийская полиция назвала причину смерти Ким Чен Нама

Малайзийский полицейские назвали причину смерти Ким Чен Нама – единокровного брата лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает Reuters.

По мнению экспертов химического департамента полиции, он умер от отравления веществом нервнопаралитического действия VX Nerve Agent, которое является компонентом химического оружия.

Ким Чен Нам был отравлен неизвестными химическими веществами 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. По разным данным, его укололи отравленными иглами, плеснули токсичной жидкостью или провели по лицу тампоном, смоченным в яде.

По данным полиции КНДР, в убийстве участвовала группа из шести человек. Четверо подозреваемых задержаны.

Ким Чен Нам, старший брат Ким Чен Ына, был отстранен от наследования высшего государственного поста, покинул страну и жил за границей.

