Малайзийская полиция назвала причину смерти Ким Чен Нама

Ким Чон Нам. Фото: AP/Shizuo Kambayashi
Малайзийский полицейские назвали причину смерти Ким Чен Нама – единокровного брата лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает Reuters.
По мнению экспертов химического департамента полиции, он умер от отравления веществом нервнопаралитического действия VX Nerve Agent, которое является компонентом химического оружия.
По данным полиции КНДР, в убийстве участвовала группа из шести человек. Четверо подозреваемых задержаны.
Ким Чен Нам, старший брат Ким Чен Ына, был отстранен от наследования высшего государственного поста, покинул страну и жил за границей.
