СМИ сообщили, что Горбачев выставил на продажу свою виллу в Альпах

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Бывший президент СССР Михаил Горбачев выставил на продажу земельный участок с домом в Баварских Альпах, сообщает ТАСС. По данным местной прессы, вилла стоит около семи миллионов евро.

Семья Горбачевых приобрела виллу Hubertus-Schlssl в местечке Оберах 10 лет назад. В 2006 году трехэтажный дом 1908 года постройки с 17 комнатами приобрела единственная дочь Горбачева Ирина Вирганская.

Сам бывший президент был в этом доме последний раз три года назад в сопровождении дочери и внуков.

Общая площадь виллы составляет 2,6 тысячи квадратных метров, а жилая площадь – 600 квадратных метров.