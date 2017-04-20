Тиллерсон обвинил Иран в спонсировании терроризма

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал Иран лидером в области спонсирования терроризма, сообщает "Интерфакс". По словам американского чиновника, эта страна ответственна за многочисленные конфликты и подрыв интересов США.

Тиллерсон также обвинил Иран в поддержке атак на Израиль, укреплении режима Башара Асада и поставке оружия боевикам в Сирии.

По его словам, Иран "может пройти путем" КНДР. Госсекретарь выразил надежду, что "стратегическое терпение" США по отношению к этой стране не будет напрасным. При этом при построении политики с Тегераном нужно учитывать множество опасностей.

По мнению Тиллерсона, Иран все еще может стать ядерным государством.