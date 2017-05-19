Трамп встретился с юристами после назначения спецпрокурора по России

Фото: ТАСС/Emily Molli
Президент США Дональд Трамп проконсультировался с юристами после назначения Роберта Мюллера спецпрокурором по расследованию "вмешательства России" в президентские выборы, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Американский лидер встретился с адвокатом Trump Organization Майклом Коэном и юрисконсультом Белого дома Доном Макгэном. Они обсудили детали ведения расследования и определились, как взаимодействовать администрации США со спецпрокурором.
Кроме того, Дон Макгэн порекомендовал Трампу проявлять осторожность во время выступлений. Также он научил помощников президента правильно вести документацию, которую может запросить Мюллер.
Сам Трамп все обвинения отрицает. По его словам, между его предвыборной кампанией и официальной Россией не было никакой связи, и он "ждет с нетерпением завершения этого вопроса".
Также американский лидер назвал величайшей в истории США "охотой на ведьм" разгорающийся в Вашингтоне скандал вокруг приписываемых ему и его команде связей с Россией