Трамп встретился с юристами после назначения спецпрокурора по России

Фото: ТАСС/Emily Molli

Президент США Дональд Трамп проконсультировался с юристами после назначения Роберта Мюллера спецпрокурором по расследованию "вмешательства России" в президентские выборы, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Американский лидер встретился с адвокатом Trump Organization Майклом Коэном и юрисконсультом Белого дома Доном Макгэном. Они обсудили детали ведения расследования и определились, как взаимодействовать администрации США со спецпрокурором.

Кроме того, Дон Макгэн порекомендовал Трампу проявлять осторожность во время выступлений. Также он научил помощников президента правильно вести документацию, которую может запросить Мюллер.