Въехавший в толпу в Нью-Йорке водитель "слышал голоса"

Фото: ТАСС/Michael Mullenix

Водитель, который въехал в толпу в Нью-Йорке, "слышал голоса" и ожидал смерти. Об этом он заявил полиции, сообщает Associated Press.

Задержанного 26-летнего бывшего военного Ричарда Рохаса проверили на наличие алкоголя и наркотиков в крови. Эксперты подтвердили отсутствие спиртного. Экспертиза на наркотики продолжается.

Ранее его неоднократно задерживали в нетрезвом состоянии за рулем авто, а неделю назад его арестовали за то, что он напал с ножом на нотариуса.

Трагедия на Таймс-сквер произошла днем 18 мая. Рохас на автомобиле Honda въехал в толпу людей. Одна женщина погибла, еще 22 человека получили ранения.