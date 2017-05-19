Президент Бразилии отказался уходить в отставку

Фото: ТАСС/Fotorua

Президент Бразилии Мишел Темер отказался добровольно покинуть свой пост, несмотря на то, что в отношении него возбудили уголовное дело, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на France Presse.

Два крупных бизнесмена страны предоставили телеканалу Globo записи разговоров, на которых слышно как Темер распоряжается заплатить 630 тысяч долларов за молчание по коррупционному делу в отношении экс-главы палаты депутатов Эдуарда Кунье.

После чего судья Федерального верховного суда (ФВС) страны Эдсон Факин распорядился возбудить уголовное дело, а сам Темер автоматически перешел в разряд подозреваемых.

Темер занял президентский пост в августе прошлого года после отставки Дилмы Руссефф, которую заподозрили в финансовых махинациях. Срок президентства Темера должен был закончится 1 января 2019 года.