19 мая 2017, 00:32

В мире

Штаб коалиции США подтвердил факт удара по сирийской армии

Фото: ТАСС/Мачульский Константин

Факт нанесения удара по отряду сирийской правительственной армии в районе населенного пункта Ат-Танф подтвердил штаб коалиции США, сообщает "Лента.ру".

Объединенное командование операции "Непоколебимая решимость" опубликовала на своем сайте отчет, в котором говорится, что удар был нанесен в пределах установленной зоны деэскалации.

По словам представителя коалиции, под удар попали бронетехника и артиллерия, силы которых представляют угрозу – всего 27 единиц.

Ранее источник в штабе подтвердил, что обстрел произведен как ответ на действия сторонников сирийского правительства, которые вели наступление на силы, поддерживаемые Соединенными Штатами.

