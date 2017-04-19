Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 апреля 2017, 07:35

В мире

Трамп пожелал британцам удачи на парламентских выборах

Фото: ТАСС/Emily Molli

Дональд Трамп пожелал британцам удачи на досрочных парламентских выборах. Об этом президент США сказал премьер-министру Великобритании Терезе Мэй во время телефонного разговора, передает РИА Новости.

Выборы могут провести 8 июня. По их результатам сформируются новый состав палаты общин и кабинет министров.

Намерение провести досрочные парламентские выборы британский премьер-министр высказала 18 апреля.

Парламент Великобритании обсудит предложение Мэй в среду. Ожидается, что парламент страны распустят в ночь на 3 мая.

жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика