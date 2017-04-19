Трамп пожелал британцам удачи на парламентских выборах

Фото: ТАСС/Emily Molli

Дональд Трамп пожелал британцам удачи на досрочных парламентских выборах. Об этом президент США сказал премьер-министру Великобритании Терезе Мэй во время телефонного разговора, передает РИА Новости.

Выборы могут провести 8 июня. По их результатам сформируются новый состав палаты общин и кабинет министров.

Намерение провести досрочные парламентские выборы британский премьер-министр высказала 18 апреля.

Парламент Великобритании обсудит предложение Мэй в среду. Ожидается, что парламент страны распустят в ночь на 3 мая.