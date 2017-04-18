Форма поиска по сайту

18 апреля 2017, 16:11

В мире

Семь человек пострадили при крушении вертолета в Турции

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Семь человек получили травмы в результате крушения полицейского вертолета на юго-востоке Турции, сообщает издание "Хюрриет".

ЧП произошло в провинции Тунджели. Причиной крушения мог стать сильный туман. Всего в вертолете было 12 человек, в том числе восемь полицейских, судья и три члена экипажа. Сейчас на месте ЧП проводится спасательная операция.

Неделю назад крушение вертолета произошло в Стамбуле. Тогда погибли все семь человек, находившиеся на борту. Вертолет упал прямо на дорогу недалеко от автопарковки и жилых зданий. В этот момент на трассе не было машин.

