Семь человек пострадили при крушении вертолета в Турции

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Семь человек получили травмы в результате крушения полицейского вертолета на юго-востоке Турции, сообщает издание "Хюрриет".

ЧП произошло в провинции Тунджели. Причиной крушения мог стать сильный туман. Всего в вертолете было 12 человек, в том числе восемь полицейских, судья и три члена экипажа. Сейчас на месте ЧП проводится спасательная операция.

Неделю назад крушение вертолета произошло в Стамбуле. Тогда погибли все семь человек, находившиеся на борту. Вертолет упал прямо на дорогу недалеко от автопарковки и жилых зданий. В этот момент на трассе не было машин.