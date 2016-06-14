Форма поиска по сайту

14 июня 2016, 15:46

В мире

Убит глава "Исламского государства"

Абу Бакр аль-Багдади

Главарь группировки "Исламское государство" (запрещена на территории России) Абу Бакр аль-Багдади был убит в результате авиаударов, сообщает ТАСС.

По одним данным, он погиб в главном городе террористов – Ракке, по другим – в иракском Мосуле. Иракский телеканал "Ас-Сумария" добавляет, что в результате авиаударов на границе между Ираком и Турцией аль-Багдади и несколько человек получили ранения.

Подтверждения информации о ликвидации главаря ИГ пока нет.

"Исламское государство" – террористическая группировка, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана в 2006 году в результате слияния 11 радикальных формирований, ее возглавил лидер "филиала" "Аль-Каиды" Абу Бакр аль-Багдади.

Теперь это международная исламистская организация с шариатской формой правления и столицей в сирийском городе Ракка. Под ее контролем находится около 40—90 тысяч квадратных километров, в которые входит около половины территории Сирии.

