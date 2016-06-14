Убит глава "Исламского государства"

Абу Бакр аль-Багдади
Главарь группировки "Исламское государство" (запрещена на территории России) Абу Бакр аль-Багдади был убит в результате авиаударов, сообщает ТАСС.
По одним данным, он погиб в главном городе террористов – Ракке, по другим – в иракском Мосуле. Иракский телеканал "Ас-Сумария" добавляет, что в результате авиаударов на границе между Ираком и Турцией аль-Багдади и несколько человек получили ранения.
Подтверждения информации о ликвидации главаря ИГ пока нет.
Теперь это международная исламистская организация с шариатской формой правления и столицей в сирийском городе Ракка. Под ее контролем находится около 40—90 тысяч квадратных километров, в которые входит около половины территории Сирии.