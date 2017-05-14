Партия Меркель получила лидерство на региональных выборах на западе Германии

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Партия Христианско-демократический союз (ХДС), возглавляемая канцлером ФРГ Ангелой Меркель, занимает лидирующие позиции на региональных выборах в федеральной земле Северный Рейн − Вестфалия, передает РИА Новости.

Согласно предварительным данным, партия Меркель набирает 34,3 процента голосов, в то время как ее ближайший соперник − Социал-демократическая партия Германия (СДПГ) получила 30,6 процента голосов избирателей.

В тройку лидеров также вошли свободные демократы с 12,2 процента голосов. За ними следуют партия евроскептиков "Альтернатива для Германии" (7,7 процента голосов), "Зеленые" (6 процентов) и "Левые" (5 процентов).

В выборах участвовали 65,5 процента избирателей федеральной земли Северный Рейн − Вестфалия, то есть, по сравнению с выборами 2012 года, явка возросла почти 6 процентов.