Совбез ООН обсудит ракетные испытания КНДР на экстренном заседании

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Совет Безопасности ООН обсудит ракетные испытания КНДР в рамках закрытой встречи, которая состоится 16 мая. Об этом сообщает ТАСС.

По сведениям источника в штаб-квартире ООН, инициаторам встречи стали США и Япония. Заседание по северокорейскому вопросу должно начаться после заседания, посвященного Колумбии.

По словам представителя США при ООН Никки Хейли, очередной запуск ракеты Северной Кореей мешает провести прямые переговоры между Пхеньяном и Вашингтоном, о которых ранее упомянул президент США Дональд Трамп.