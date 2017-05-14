Совбез ООН обсудит ракетные испытания КНДР на экстренном заседании

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Совет Безопасности ООН обсудит ракетные испытания КНДР в рамках закрытой встречи, которая состоится 16 мая. Об этом сообщает ТАСС.
По сведениям источника в штаб-квартире ООН, инициаторам встречи стали США и Япония. Заседание по северокорейскому вопросу должно начаться после заседания, посвященного Колумбии.
По словам представителя США при ООН Никки Хейли, очередной запуск ракеты Северной Кореей мешает провести прямые переговоры между Пхеньяном и Вашингтоном, о которых ранее упомянул президент США Дональд Трамп.
Эти испытания стали первым шагом со стороны КНДР после того, как Мун Чжэ Ин, одержавший победу на выборах президента Южной Кореи на прошлой неделе, заявил, что КНДР нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН.
После ракетного пуска КНДР дальневосточные подразделения ПВО были приведены в состояние повышенной боеготовности.