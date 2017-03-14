Форма поиска по сайту

14 марта 2017, 08:47

В мире

США могут урезать расходы на ООН вдвое — СМИ

Фото: ТАСС/YAY

Администрация Дональда Трампа поручила Госдепартаменту США сократить взнос Вашингтона в бюджет программ ООН более чем вдвое. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на журнал Foreign Policy.

По данным издания, на сегодняшний день Америка тратит на программы ООН около 10 миллиардов долларов в год.

16 марта в Вашингтоне планируется представить проект нового федерального бюджета Штатов, который, как ожидается, будет включать сокращение на 37 процентов расходов на Госдепартамент, Агентство международного развития США и другие программы иностранной помощи, включая финансирование ООН.

