14 марта 2017, 07:31

В мире

Российский спецназ развернут на границе Египта и Ливии – СМИ

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Российский спецназ и беспилотники развернуты на границе Египта и Ливии, сообщает сообщает "Газета.ру" со ссылкой на анонимные американские и египетские военно-дипломатические источники.

Спецслужбы Египта сообщили, что на авиабазу в западной части страны прибыли 22 спецназовца из России.

По одной из версий источников, цель спецназа – вооруженная поддержка главы национальной армии Ливии Халифы Хафтара, который 3 марта отступил из ряда нефтеносных районов страны.

Официального подтверждения данной информации нет.

