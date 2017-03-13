Трамп и Меркель перенесли встречу на 17 марта

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Встречу президента США Дональда Трампа и канцлера Германии Ангелы Меркель отложили на 17 марта, сообщает "Интерфакс". Как рассказал представитель Белого дома Шон Спайсер, причиной стал мощный снегопад на Восточном побережье в Штатах.

Лидер Белого дома сам инициировал перенос визита канцлера. Изначально переговоры двух глав государств были запланированы на 14 марта.

Ранее сообщалось, что дата и место встречи Дональда Трампа и Владимира Путина остаются неизвестными. Белый дом не подтвердил наличие четкого плана о встрече во время саммита G20. На такую возможность указывал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

До этого в российском МИД заявляли, что ведется подготовка личных переговоров президентов РФ и США.