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Жизнь в мире

13 марта 2017, 23:03

Британцы высказались против второго референдума о независимости Шотландии

жизнь в мире

Фото: ТАСС/Andrew Milligan/FA Bobo/PIXSELL/PA Images

Две трети подданных Великобритании заявили, что они против проведения второго референдума о независимости Шотландии, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал Sky news.

Согласно опросу телеканала, отрицательно к обсуждению вопроса отнеслись 65 процентов опрошенных. Еще 30 процентов поддержали референдум, а пять – не смогли дать однозначный ответ.

Среди шотландцев, где голоса "против" и "за" разделились в соотношении 53 процента к 46 проценту, не определился всего один процент.

Опрос провели 13 марта 2017 года среди 1203 зрителей телеканала через SMS-голосование.

Ранее сообщалось, что второй референдум о независимости Шотландии от Великобритании может состояться в период с осени 2018 года по весну 2019 года.

Первый референдум о независимости Шотландии состоялся в сентябре 2014 года. Тогда жители отказались от независимости.

В июне 2016 года в Великобритании состоялось голосование о выходе страны из состава Евросоюза. 52 процента британцев проголосовали за, 48 процентов – против.

Тогда же Никола Стерджен заявила о намерении Шотландии остаться в составе Евросоюза.

По данным депутата Партии независимости Соединенного Королевства Рэя Финча, инициативу по выходу Шотландии из состава Великобритании реально поддерживают около 27 процентов жителей страны.

Как отметили в Лондоне, даже если Эдинбург проголосует за выход из Великобритании, это не отменит разрыв отношений этого региона и ЕС. Референдум учитывал мнение всех британцев, включая тех, кто проживает в Шотландии, а значит, союз все равно будет расторгнут.

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