Британцы высказались против второго референдума о независимости Шотландии

Фото: ТАСС/Andrew Milligan/FA Bobo/PIXSELL/PA Images

Две трети подданных Великобритании заявили, что они против проведения второго референдума о независимости Шотландии, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал Sky news.

Согласно опросу телеканала, отрицательно к обсуждению вопроса отнеслись 65 процентов опрошенных. Еще 30 процентов поддержали референдум, а пять – не смогли дать однозначный ответ.

Среди шотландцев, где голоса "против" и "за" разделились в соотношении 53 процента к 46 проценту, не определился всего один процент.

Опрос провели 13 марта 2017 года среди 1203 зрителей телеканала через SMS-голосование.

Ранее сообщалось, что второй референдум о независимости Шотландии от Великобритании может состояться в период с осени 2018 года по весну 2019 года.