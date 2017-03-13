Белый дом не подтвердил встречу Путина и Трампа на саммите G20

Фото: DPA/ТАСС/Michael Heiman

Окружение президента США Дональда Трампа готовит его встречи с зарубежными коллегами в рамках предстоящего в июле саммита G20, но решения о переговорах с Владимиром Путиным пока нет, сообщает ТАСС.

Как рассказал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, дата встречи еще не назначена. Он отметил, что вообще не располагает конкретной информацией о встрече президентов РФ и США.

Саммит Группы двадцати пройдет 7 и 8 июля в Гамбурге. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться именно там.

Он также не исключил и возможную более раннюю встречу.

Кроме того, замглавы МИД России Сергей Рябков заявлял, что подготовка ко встрече глав двух государств уже ведется.

В конце января состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Во время беседы лидеры двух стран договорились дать поручение проработать возможные сроки и место проведения личной встречи.