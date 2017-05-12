Суд оставил в силе приговор экс-капитану затонувшего лайнера Costa Concordia

Фото: AP/Gregorio Borgia

Суд Италии оставил в силе приговор в отношении бывшего капитана затонувшего круизного лайнера Costa Concordia Франческо Скеттино. Ранее его осудили на 16 лет заключения, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в 2012 году в Тирренском море возле острова Джильо у побережья итальянской области Тоскана. На борту судна находились более 4,2 тысячи пассажиров и членов экипажа, в том числе 111 россиян. Погибли 32 человека, более 100 пострадали.

Причиной случившегося стал маневр капитана Скеттино, в результате которого судно налетело на рифы, получило пробоину и затонуло.

В 2015 году его признали виновным в непреднамеренном убийстве, кораблекрушении и оставлении судна в опасности. Скеттино приговорили к 16 годам и одному месяцу лишения свободы и запретили заниматься профессиональной деятельностью в течение пяти лет. Решение не устроило ни адвокатов экс-капитана, ни флорентийскую прокуратуру, после чего дело направили в Верховный суд.