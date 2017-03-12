Фото: ТАСС/Louie Palu

Прокуратура США не возражает против пересмотра дела Виктора Бута, передает ТАСС. Его задержали в 2008 году по подозрению в продаже оружия колумбийским террористам.

Основанием для пересмотра этого дела стала неверная правовая оценка фактов, свидетельствовавших о том, что прокуратура скрыла от защиты Бута доказательства его невиновности.

Адвокат россиянина Алексей Тарасов отметил, что при новом рассмотрении дела Верховный суд США будет видеть только сторону защиты Виктора Бута, так как прокуратура никаких аргументов предоставлять не будет.

Тем не менее, это не означает, что сам Верховный суд возьмется за пересмотр этого дела.