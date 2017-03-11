Министр по делам семьи Турции отправится в Нидерланды наземным транспортом

Фото: picture alliance/Arco Images G/Straesser, H
Министр по делам семьи и социальной политики Турции Фатма Бетюль Сайян Кайя собирается приехать в Нидерланды наземным транспортом после отказа властей королевства принять самолет главы МИД Мевлюта Чавушоглу, сообщает ТАСС.
В настоящий момент Кайя находится в Германии, откуда и поедет в Роттердам. Однако с какой целью она посетит город, пока неизвестно.
После инцидента президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал власти Нидерландов "наследниками нацистов" и пригрозил ответными мерами.
В свою очередь, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Эрдоган перешел границы.