Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 марта 2017, 19:32

В мире

Министр по делам семьи Турции отправится в Нидерланды наземным транспортом

Фото: picture alliance/Arco Images G/Straesser, H

Министр по делам семьи и социальной политики Турции Фатма Бетюль Сайян Кайя собирается приехать в Нидерланды наземным транспортом после отказа властей королевства принять самолет главы МИД Мевлюта Чавушоглу, сообщает ТАСС.

В настоящий момент Кайя находится в Германии, откуда и поедет в Роттердам. Однако с какой целью она посетит город, пока неизвестно.

Ранее правительство Нидерландов запретило посадку самолета с главой турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу в Роттердаме, где он должен был выступить на митинге в преддверии конституционного референдума в Турции. Власти королевства мотивировали свой отказ тем, что выступление министра может представлять угрозу общественной безопасности.

После инцидента президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал власти Нидерландов "наследниками нацистов" и пригрозил ответными мерами.

В свою очередь, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Эрдоган перешел границы.

жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика