Встреча Лаврова и Тиллерсона началась в Вашингтоне

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон сели за стол переговоров в Вашинктоне, сообщает ТАСС.

Основной темой обсуждения станет ситуация в Сирии. Также стороны намерены обсудить ситуацию на Корейском полуострове и ряд двусторонних вопросов.

По словам Тиллерсона, эти переговоры станут продолжением диалога, начатого в Москве в середине апреля.

СМИ также сообщили, что после переговоров с Тиллерсоном главу МИД РФ в Белом доме примет президент США Дональд Трамп.

Ранее в Москве Владимир Путин провел заседание Совета безопасности, на котором, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, обсуждались двусторонние российско-американские отношения.