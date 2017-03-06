Российская туристка пропала в Таиланде

Фото: m24.ru/Александр Горностаев

Полиция Таиланда разыскивает россиянку Валентину Новоженову, пропавшую на острове Тау в Сиамском заливе 15 февраля. Об этом ТАСС сообщил заведующий консульским отделом посольства России Владимир Соснов.

По данным газеты Bangkok Post, 23-летнюю туристку последний раз видели 15 февраля на острове Тау, с которого она якобы планировала переместиться на соседний остров Самуи. В ее гостиничном номере были обнаружены принадлежащие россиянке личные вещи, включая паспорт и телефон, но не хватало вещей, необходимых для подводного плавания с задержкой дыхания.

Очевидцы утверждают, что Валентина Новоженова интересовалась местами для фридайвинга. Кроме того, по данным издания, в ее телефоне были найдены сообщения, свидетельствующие о том, что в последнее время девушка страдала от необоснованных приступов паники.