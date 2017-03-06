Форма поиска по сайту

06 марта 2017, 08:12

В мире

Япония созвала совет нацбезопасности в связи с пусками ракет в КНДР

Фото: ТАСС/Eric Lafforgue

Экстренное заседание Совета национальной безопасности в связи с новыми ракетными испытаниями КНДР созвало японское правительство.

Как передает агентство Киодо, в связи с этим пришлось прервать заседание бюджетной комиссии нижней палаты парламента страны.

История вопроса

Новый запуск ракеты неизвестного типа в сторону Японского моря произвела КНДР в понедельник, 6 марта. Министерство обороны Республики Корея заявило, что запуск был произведен с космодрома Сохэ (провинция Пхенан-Пукто).

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга сообщил, что Пхеньян запустил четыре ракеты, три из которых упали в исключительной экономической зоне Японии.

