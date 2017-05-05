Лидер КНДР приказал войскам быть готовыми "сломать хребет врага"

Фото: ТАСС/Kepy

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отдал войскам распоряжение о готовности "сломать хребет врага". Это заявление глава государства сделал в ходе инспекции артиллерийских подразделений Корейской народной Армии (КНА), сообщает РИА Новости.

Подразделения КНА расположены на небольших островах Чанджэдо и Мудо в Желтом море рядом со спорной морской границей с Южной Кореей. В 2010 году произошел резонансный инцидент возле границы, когда войска сторон обстреляли друг друга, в результате чего погибли несколько военнослужащих.

Напряженность вокруг Корейского полуострова особенно возросла с начала этого года, когда КНДР стала проводить испытания баллистических ракет в обход соглашения ООН. США пригрозили Северной Корее ядерным ударом и ввели совместно с Китаем санкции.