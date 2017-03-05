Агентство Bloomberg обновило рейтинг богатейших людей планеты

Фото: ТАСС/Михаил Фомичев

Агентство Bloomberg обновило рейтинг 500 самых богатых людей в мире.

По состоянию на 5 марта 2017 года, первое место в списке миллиардеров принадлежит основателю Microsoft Биллу Гейтсу (85,6 миллиарда долларов США). На втором месте − соотечественник Гейтса, предприниматель Уоррен Баффет (78,9 миллиарда долларов). Третья позиция досталась главе Amazon Джеффу Безосу (73,5 миллиарда долларов).

В топ-10 богатейших людей также вошли экс-президент испанской компании Inditex Амансио Ортега, основатель Facebook Марк Цукерберг, мексиканский предприниматель Карлос Слим (53 миллиарда), братья Чарльз и Дэвид Кох, глава корпорации Oracle Ларри Эллисон и основатель IKEA Ингвар Кампрад.

В первой сотне рейтинга, составленного Блумберг, присутствуют и несколько россиян. В их числе − глава "Норильского никеля" Владимир Потанин, основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов, глава группы "Ренова" Виктор Вексельберг, а также основатель USM Holdings Алишер Усманов.