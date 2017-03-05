Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 марта 2017, 08:33

В мире

Глава МИД Австрии предложил переселять беженцев в Грузию

Фото: Danilo Balducci/Zuma/ТАСС

Глава МИД Австрии Себастьян Курц предложил переселять беженцев из Европы в Грузию. Такое предложение он высказал в совместном с членом германского Христианско-демократического союза Йенссом Шпаном интервью немецкому изданию Bild.

Курц отметил, что большинство нелегальных мигрантов прибывают в Евросоюз через Средиземное море и Балканы.

Он считает, что для беженцев должны быть созданы специальные центры под управлением ООН, которые расположатся за пределами Европы. Помимо Грузии Курс предложил создавать их в Египте или западных балканских странах.

Вместе с тем Шпан подчеркнул, что Европе нужно заключить миграционное соглашение со странами Северной Африки подобно тому, которое действует с Турцией.

жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика