Представитель Обамы опроверг обвинения в прослушке переговоров Трампа

Фото: ТАСС/Алексей Никольский

Представитель экс-президента США Барака Обамы опроверг обвинения в прослушке телефона лидера Белого дома Дональда Трампа во время предвыборной гонки, сообщает агентство Reuters.

По словам Кевина Льюиса, ни сам экс-президент, ни члены его кабинета не давали распоряжения на слежку за кем либо из граждан США.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в прослушке его телефонных разговоров перед выборами и назвал это низостью.

По мнению главы Белого дома, его переговоры в Tump Tower прослушивали. Трамп сравнил действия Обамы со скандалом в "Уотергейт".

Уотергейтский скандал, на который ссылается американский президент, разразился в 1972 году после задержания в отеле "Уотергейт" группы людей с подслушивающей аппаратурой. Расследование вскрыло многочисленные злоупотребления администрации президента Ричарда Никсона и стало поводом для его досрочного ухода с поста.

