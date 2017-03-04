Представитель Обамы опроверг обвинения в прослушке переговоров Трампа

Фото: ТАСС/Алексей Никольский
Представитель экс-президента США Барака Обамы опроверг обвинения в прослушке телефона лидера Белого дома Дональда Трампа во время предвыборной гонки, сообщает агентство Reuters.
По словам Кевина Льюиса, ни сам экс-президент, ни члены его кабинета не давали распоряжения на слежку за кем либо из граждан США.
Ранее президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в прослушке его телефонных разговоров перед выборами и назвал это низостью.
По мнению главы Белого дома, его переговоры в Tump Tower прослушивали. Трамп сравнил действия Обамы со скандалом в "Уотергейт".