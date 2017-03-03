Форма поиска по сайту

03 марта 2017, 15:13

Генштаб заявил о полном освобождении Пальмиры

Фото: ТАСС/JTB Photo

Генштаб ВС России заявил о полном освобождении Пальмиры, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника оперативного управления штаба, генерал-полковника Сергея Рудского.

По его словам, сирийская армия овладела высотами к северу и югу от города и наступает на востоке. Операция прошла при поддержке ВКС, причем Рудской подчеркнул, что самолеты не наносили удары около исторических памятников.

Боевики "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая организация) захватили Пальмиру в мае 2015 года, в конце марта 2016-го сирийские войска освободили город, но в декабре того же года Пальмира вновь оказалась в руках экстремистов.

