Генштаб заявил о полном освобождении Пальмиры

Генштаб ВС России заявил о полном освобождении Пальмиры, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника оперативного управления штаба, генерал-полковника Сергея Рудского.

По его словам, сирийская армия овладела высотами к северу и югу от города и наступает на востоке. Операция прошла при поддержке ВКС, причем Рудской подчеркнул, что самолеты не наносили удары около исторических памятников.

Боевики "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая организация) захватили Пальмиру в мае 2015 года, в конце марта 2016-го сирийские войска освободили город, но в декабре того же года Пальмира вновь оказалась в руках экстремистов.