Сенат США отказался от введения новых санкций против России

Фото: ТАСС/imago stock&people

Комитет Сената США по международным отношениям не планирует в ближайшее время готовить проект новых антироссийских санкций, сообщает Politico.

Глава комитета Боб Коркер заявил, что власти США будут противостоять Москве в сфере ее влияния в Восточной Европе, не вводя новых ограничений. Сенаторы займутся вопросом санкций против Ирана.

Коркер также отметил, что ожидает завершения расследования, касающегося влияния РФ на выборы президента США. В будущем против страны могут быть введены новые санкции.

С этой позицией не согласен сенатор от Флориды Марко Рубио. Он полагает, что санкции против РФ можно вводить в любое время.