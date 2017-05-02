Форма поиска по сайту

02 мая 2017, 15:31

Сенат США отказался от введения новых санкций против России

Фото: ТАСС/imago stock&people

Комитет Сената США по международным отношениям не планирует в ближайшее время готовить проект новых антироссийских санкций, сообщает Politico.

Глава комитета Боб Коркер заявил, что власти США будут противостоять Москве в сфере ее влияния в Восточной Европе, не вводя новых ограничений. Сенаторы займутся вопросом санкций против Ирана.

Коркер также отметил, что ожидает завершения расследования, касающегося влияния РФ на выборы президента США. В будущем против страны могут быть введены новые санкции.

С этой позицией не согласен сенатор от Флориды Марко Рубио. Он полагает, что санкции против РФ можно вводить в любое время.

Ранее сообщалось, что США ужесточат санкционный режим в отношении КНДР, Ирана и Сирии. Новые санкции против Ирана не будут связаны с ядерной проблемой. Санкции США также коснутся 200 сирийских компаний или связанных с Сирией лиц и организаций.
