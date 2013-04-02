История детских книг: от "Романа о Лисе" до "Всадника без головы"

Канал Нихавн в Дании. Здесь жил, прогуливался, сочинял сказки Ганс-Христиан Андерсен. Фото: ИТАР-ТАСС

2 апреля отмечается Международный день детской книги и день рождения Г.Х. Андерсена - великого датчанина, имя которого известно во всем мире. Ганс Христиан Андерсен родился 2 апреля 1805 года в городе Оденсе на острове Фюн в Дании. С раннего детства будущий писатель часто ставил дома спектакли. Его любимой игрой был кукольный театр.

В Дании существует легенда о королевском происхождении Андерсена, поскольку в ранней биографии он писал, что в детстве играл с принцем Фритсом, впоследствии ставшим королем Фредериком VII, и у него не было друзей среди уличных мальчишек. Причиной этой фантазии явились рассказы отца мальчика, что он является родственником короля.

За свою жизнь Андерсен написал много стихов, пьес и романов, но для всего человечества он, прежде всего, великий сказочник. Всемирную известность ему принесли сказки "Гадкий утенок", "Принцесса на горошине", "Дикие лебеди", "Дюймовочка", "Русалочка", "Снежная королева" и многие другие. Он написал 156 сказок, которые были переведены на более чем 100 языков мира.

Андерсен мечтал стать знаменитым актером, писал романы и пьесы и даже презирал свои сказки, принесшие ему заслуженную славу.

С 1967 года по решению Международного совета по детской книге (IBBУ) в день рождения великого сказочника начали отмечать Международный день детской книги. Его цель - популяризация книг и развитие интереса к чтению у детей, приучение их с юного возраста читать хорошую и качественную литератутру.

Фото: ИТАР-ТАСС

Первая детская книга была выпущена в Англии У. Кэкстоном в 1477 году. Среди его многочисленных изданий были басни Эзопа и забавный "Роман о Лисе". В 1658 году чешский священник и педагог Ян Коменский опубликовал первую книгу для детей "Мир чувственных вещей в картинках" - учебник на латыни с гравюрами.

Расцвет детской литературы приходится на середину XIX века. Детские книги приобретают заслуженное признание, повышается уровень грамотности у детей. В это время в свет выходят такие известные и любимые ни одним поколением детей книги, как "Приключения Алисы в Стране чудес" (1865) Л. Кэрролла, "Остров сокровищ" (1883) Р. Л. Стивенсона, рассказы А. Конана Дойла о Шерлоке Холмсе, "Всадник без головы" (1866) Майн Рида и многие другие.

Во многих странах в этот день проходят различные акции и мероприятия для самых маленьких читателей. Некоторые издательства и магазины предоставляют на детскую литературу скидки.

Галина Малина