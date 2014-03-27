Случаев заболевания людей бешенством не было в столице более двух лет

В Москве у животных участились случаи заболевания бешенством

Более двух лет в Москве не было зафиксировано заболевания человека бешенством. Об этом рассказал глава столичного комитета ветеринарии Александр Туник.

По его словам, последний случай заболевания бешенством девочки был завозным. Ребенок заразился от укуса животного в Подмосковье, тогда врачи не смогли ему помочь.

При этом, в последнее время участились случаи заболевания бешенством среди животных. В год начали фиксировать по 15 прецедентов, тогда как раньше их было не более пяти. Столичные ветеринары связывают это с присоединением новых территорий, в частности, лесных зон, сообщает телеканал "Москва 24".

Если в первые часы после укуса зараженного животного не принять никаких мер, то человек может умереть. Медики призывают владельцев домашних животных заблаговременно прививать их от бешенства, вакцинировать нужно как минимум за месяц до его вывоза на природу.

При этом подавляющее большинство случаев заболевания человека бешенством в столице - это завозные случаи из других регионов России, Молдавии, Индии и других государств, передает "Интерфакс".