Астролог Борис Зак усомнился в необходимости составления натальных карт для питомцев

Хозяева домашних животных начали заказывать натальные карты для своих питомцев, сообщили СМИ. С чем связана подобная тенденция и о чем она может говорить, разбиралась Москва 24.

Звезды подскажут?

Россияне стали все чаще обращаться с питомцами к экспертам по построению натальных карт. Например, москвичка Анжелика Петрищева решила прибегнуть к астрологии и узнать, что говорят звезды о ее собаке: в разговоре с телеканалом Москва 24 она отметила, что если животное родилось в 12:00, то считается "выставочным экземпляром".





Анжелика Петрищева хозяйка собаки Мне так и сказала его заводчица. Я подумала: "Ну как?" Но когда построила его натальную карту, я поняла, что он реально выставочный. С такими показателями в карте – это просто супергерой.

При этом составить натальную карту для животного несложно: в Сети можно найти специализированные сайты, а также узнать контакты профильных астрологов. Стоимость разборов варьируется от 300 до 3 000 рублей.

В свою очередь, семейный психолог-психотерапевт, клинический психолог Анастасия Кардиакос в беседе с Москвой 24 отметила, что данный феномен – это проявление антропоморфизма.

"Его плюсы – исцеление от одиночества, возможность быть с кем-то близким, заботиться, пускай даже через создание натальной карты. Это более близкая, контактная связь, которая сильнее, чем обычная привязанность к животному. Можно выделить и то, что через натальную карту некоторые пытаются узнать питомца лучше и быть к нему более расположенным", – объяснила специалист.

Однако эксперт обратила внимание и на минусы такого явления. Оно может быть своеобразным проявлением защиты психики от контакта с людьми, которые имеют более богатую палитру эмоциональных откликов. Очеловеченный питомец всегда любит хозяина, создавая впечатление некой гиперблизости и принятия, но не стоит забывать, что это – иллюзия.





Анастасия Кардиакос семейный психолог-психотерапевт, клинический психолог Еще один минус в том, что человек может начать списывать все происходящие события на астрологию. Это работает следующим образом: например, если животное себя плохо чувствует, некоторые подумают, что это "плохой период" по натальной карте, а после станут винить себя за то, что вовремя не заметили болезнь.

Кроме того, обращение к астрологии может повысить и риск разочарования.

"Представим ситуацию: у мужчины жила кошка. Хозяин где-то услышал, что можно сделать натальную карту, чтобы еще лучше понять животное. Он получает результат, в котором сказано: питомец с хозяином не совместимы. Если человек глубоко верит в такие прогнозы, он подсознательно начинает отключаться от животного и может его отдать", – предупредила психолог.

При этом она отметила, что в США и в целом на Западе тоже замечена тенденция к антропоморфизму, особенно в странах, где не очень готовы к воспитанию детей. В таком случае происходит замещение ребенка животными, которые являются более управляемыми.

А стоит ли?

Понять, что "воспитание" питомца перешло грань разумного, можно тогда, когда количество животных в доме увеличивается в разы, а круг близких хозяина, наоборот, сужается, рассказала Анастасия Кардиакос.

"Также тревожным звоночком является ситуация, при которой жизнь начинает крутиться больше вокруг зверей, чем вокруг себя (например, уход за животными становится более весомым, чем уход за собой). Это один из критериев психических расстройств", – перечислила психолог.

В некоторых случаях бывает и избыточное очеловечивание: с питомцами начинают разговаривать так же, как с людьми. Это отрезает возможность продолжать движение к собственной счастливой жизни на уровне социальных контактов, добавила эксперт.





Анастасия Кардиакос семейный психолог-психотерапевт, клинический психолог Однако, если человека животное радует, как-то поддерживает и при этом хозяин осознает, что это его питомец, а не партнер или ребенок, все в пределах нормы.

В свою очередь, астролог Борис Зак в беседе с Москвой 24 отметил, что на практике пока не сталкивался с составлением натальных карт для зверей.

"Но, возможно, если адаптировать звездную систему под эту сферу, дать какие-то рекомендации можно. Однако для животных это излишне, ведь важно понимать: питомец – зверь, и относиться к нему как к человеку не совсем правильно", – предупредил эксперт.

При этом, если нужно понять, насколько собака или кошка имеет потенциал для выигрыша на выставках или для проявления себя на службе, натальная карта животного, вероятно, сможет что-либо показать, отметил Борис Зак.





Борис Зак астролог Однако сделать такой прогноз все равно будет сложно. Когда речь идет о людях, человек чаще всего рождается один, и у него есть отдельная натальная карта. У близнецов карты похожие, но один будет больше проживать жизнь по тому, как у него проявляется Солнце, а другой – по тому, как Луна. Поэтому у таких людей похожие судьбы, но разные характеры. Когда в помете у собаки или кошки рождаются четыре-пять детенышей в одно и то же время, как выбрать из них?

К тому же для составления карты нужно знать время рождения каждого животного с точностью до минуты или даже секунды. В таком случае будет сложно выделить выигрышную собаку или кошку, заключил Зак.