Лоси покинули Сокольники

Недалеко от станции метро "Сокольники" расположилось на отдых семейство лосей. Заблудившиеся животные забрели на улицу Шумкина из парка Сокольники и, не найдя дороги домой, остановились на привал на газоне

Жители района Сокольники минувшей ночью не сообщали в полицию о новом появлении лосей, сообщили в четверг в пресс-службе столичной полиции.

Напомним, в среду в правоохранительные органы начали поступать сведения о том, что на территории района были замечены несколько лосей, некоторые граждане сообщали о целом семействе. Позже одно из животных обосновалось поблизости с отделом полиции, в связи с чем был выставлен пост для обеспечения безопасности граждан и самого лося.

Сотрудники управы и дворники через некоторое время прогнали лосей в парк "Сокольники", сообщает РИА Новости.

Кроме того, начальник отдела полиции по району Сокольники на востоке Москвы в связи с просьбами жителей решил усилить патрулирование нарядами ППС мест возможного появления лосей, сообщили "Интерфаксу" в столичном главке МВД.

"По просьбам жителей, начальник районного ОМВД принял решение об усилении патрулирования нарядами ППС мест возможного появления лосей и приблизил маршрут патрулирования к лесным массивам парка "Сокольники", - сказал источник.

Однако "после полуночи новых сообщений от граждан о нахождении в жилой зоне лосей не поступало. По всей видимости, животные окончательно ушли в лес", - сказали в полиции.