11 августа 2017, 08:32

Общество

В Подмосковье убили хаски и разместили видео расправы в Сети

Следствие расследует убийство хаски в Наро-Фоминском районе Подмосковья, сообщает телеканал "Москва 24". Видео расправы над чужой собакой разместила в интернете председатель садового товарищества "Золотой ручей" Анастасия Беленкова.

По словам владельцев животного, именно она попросила одного из местных жителей задушить их трехлетнего хаски по кличке Харви – якобы Беленкова приняла собаку за волка, хотя на шее пса был ошейник. А после женщина утверждала, что животное пыталось ее покусать, что вообще не характерно для этой породы.

"У меня есть документы, что моя собака прошла курс дрессировки, собака не проявляла никакой агрессии к врачу", – рассказывает хозяин собаки Арсений Зайцев.

После случившегося женщина разослала ролик с убийством всем местным жителями, а затем вместе со своим соучастником начала требовать с хозяина питомца компенсацию морального ущерба в размере более миллиона рублей. Следователи возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животным, повлекшем его гибель.

животные собаки следствие хаски убийство животных

