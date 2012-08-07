В Зеленоград привезли экзотических животных

ИТАР-ТАСС

С 11 по 26 августа в Доме культуры "Зеленоград" будет проходить выставка экзотических животных "Мир обезьян и змей", сообщает "Инфопортал Зеленограда".

Перед посетителями предстанут такие уникальные виды обезьян, как мартышка коронованная, белоухая игрунка, эдипов тамарин, беличья обезьяна саймири, большой толстый лори, белоносая мартышка, яванская макака.

Кроме того, временными гостями ДК "Зеленоград" станут удавы, питоны, а также ящерицы, пауки, жабы и другая экзотическая живность.

Время работы выставки: с 10:00 до 20:00.

Цена билета для взрослых составляет 150 рублей, для детей – 100 рублей. Малыши до трех лет смогут попасть на выставку бесплатно.