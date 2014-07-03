Сразу две выставки о дикой природе и животных открылись в ЦДХ

"Афиша": В ЦДХ открылись выставки "Золотая черепаха" и "Любимцы"

В Центральном доме художника открылось сразу два крупных проекта: фестиваль дикой природы "Золотая черепаха" и фестиваль домашних животных "Любимцы". Основная часть проектов - фотовыставки, однако на площадках также можно посетить мастер-классы по лечению грызунов и посмотреть на танцы с немецкими овчарками.

На выставке "Золотая черепаха" представлена дикая природа во всем ее многообразии: ухаживающий за икринками самец рыбы-клоуна, прячущаяся в своем укрытии рыба-собачка. Есть в экспозиции и снимки любопытных животных, например, выглядывающий из-за дерева медведь или отбившийся от стаи пингвиненок.

На некоторые работы авторы тратили не один год. Фотограф Павел Греков годами налаживал контакт с зубрами, чтобы получить редкие кадры. Он кормил зубров каждый день, наблюдал за ними и даже выявил их иерархию.

На фестивале "Любимцы", проходящем в рамках проекта "Первозданная Россия", представлены снимки ласковых, ручных животных. У многих из них нет дома, и организаторы выставки заодно помогают им обрести хозяев.

Выставка работает с 12.00 до 22.00, кроме понедельника. "Золотая черепаха" продлится до 20 июля, а "Любимцы" - до 28 июля. Стоимость билетов на каждый фестиваль – 360 рублей.