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03 апреля 2017, 09:29

Общество

Детеныш альпака родился в Московском зоопарке

Фото: YAY/Bobkeenan Photography

Детеныш альпака, или домашнего безгорбого верблюда, появился на свет в Московском зоопарке, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как уточнили в пресс-службе зоосада, рождение этой малышки редкой белой масти стало настоящим событием, так как прежде альпаки размножались лишь в зоопитомнике под Волоколамском.

Новорожденная весила всего около килограмма, однако, уже значительно прибавила в весе. Хотя новорожденная сейчас в основном проводит время в домике, с наступлением теплой погоды ее можно будет увидеть в "копытном ряду" зоопарка.

Южноамериканских безгорбых верблюдов: двух самок черного и рыжего окраса и бело-серого самца, – привезли в столицу из зоопитомника в декабре 2016 года. Их поселили в вольере на старой территории зоопарка, по соседству с яками. Когда завершится реконструкция детской зоны зоопарка, детеныш альпака переедет туда.

С 1 апреля Московский зоопарк перешел на летний режим работы. Теперь он открыт для посетителей на два часа дольше – с 9:00 до 20:00. При этом кассы, как обычно, закрываются за час до конца работы зоопарка, поэтому войти на его территорию нужно успеть до 19:00.

В новом сезоне гостей зоопарка ждут различные программы. Например, для школьников подготовили интерактивные лекции и экскурсии, которые помогут расширить знания по биологии.

Любители садоводства смогут посетить курсы, которые расскажут о принципах органического земледелия, о том, как возделывать почву, что и когда сажать и как разбить сад в квартире. Организованы они совместно с ботаническим садом Первого МГМУ имени И.М. Сеченова.

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