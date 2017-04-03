Детеныш альпака родился в Московском зоопарке

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Детеныш альпака, или домашнего безгорбого верблюда, появился на свет в Московском зоопарке, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как уточнили в пресс-службе зоосада, рождение этой малышки редкой белой масти стало настоящим событием, так как прежде альпаки размножались лишь в зоопитомнике под Волоколамском.

Новорожденная весила всего около килограмма, однако, уже значительно прибавила в весе. Хотя новорожденная сейчас в основном проводит время в домике, с наступлением теплой погоды ее можно будет увидеть в "копытном ряду" зоопарка.