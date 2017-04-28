Картину из собрания Екатерины Великой продали на аукционе за 10 млн долларов

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Картина "Старик у окна" работы голландского живописца, которая некогда хранилась в коллекции Эрмитажа, была продана на аукционе Christie's за сумму, превышающую 10 миллионов долларов США. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.
Портрет старика был создан голландским художником Говертом Флинком в XVII столетии.
Перед стартом торгов картину оценивали в 2–3 миллиона долларов, но в ходе аукциона ее первоначальная стоимость возросла более чем втрое. Имя нового владельца портрета не уточняется.
В 1862 году "Старик у окна" – уже как произведение Говерта Флинка – вместе с 200 другими картинами направили в Московский публичный и Румянцевский музеи в Москве.
Известно, что в начале XX века портрет был приобретен Вильгельмом Фридрихом Мертенсом или его сыном и затем был перевезен в Лейпциг.