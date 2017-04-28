Форма поиска по сайту

28 апреля 2017, 09:56

Культура

Картину из собрания Екатерины Великой продали на аукционе за 10 млн долларов

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Картина "Старик у окна" работы голландского живописца, которая некогда хранилась в коллекции Эрмитажа, была продана на аукционе Christie's за сумму, превышающую 10 миллионов долларов США. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Портрет старика был создан голландским художником Говертом Флинком в XVII столетии.

Перед стартом торгов картину оценивали в 2–3 миллиона долларов, но в ходе аукциона ее первоначальная стоимость возросла более чем втрое. Имя нового владельца портрета не уточняется.

В краткой исторической справке о происхождении портрета Christie's сообщает, что в 1764 году картину, которая тогда приписывалась кисти Рембрандта, приобрел художественный советник прусского короля Фридриха Великого Иоганн Гоцковский. Впоследствии портретом заинтересовалась Екатерина Великая, и в результате он оказался в собрании Эрмитажа.

В 1862 году "Старик у окна" – уже как произведение Говерта Флинка – вместе с 200 другими картинами направили в Московский публичный и Румянцевский музеи в Москве.

Известно, что в начале XX века портрет был приобретен Вильгельмом Фридрихом Мертенсом или его сыном и затем был перевезен в Лейпциг.

