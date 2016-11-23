Барокко и классицизм: лекция о европейской живописи XVII века

Никола Пуссен, Питер Пауль Рубенс, Диего Веласкес и другие имена

Дата: 23 ноября в 19:00.

Место: Chitalcafe (улица Жуковского, 4).

Паоло де Маттеис, "Триумф и слава непорочного зачатия" (1662). Фото: facebook.com/chitalcafe

Ради чего идти: речь в лекции пойдет о главном стиле XVII века – барокко, о рождении французского академизма и о том, как выглядел Золотой век испанской и голландской живописи. Лектор – Елизавета Лихачёва, искусствовед, старший научный сотрудник Государственного музея архитектуры им. Щусева.

Что еще: курс Елизаветы Лихачёвой в Chitalcafe "Краткая история живописи" начался этим летом. Искусствовед рассказывает, как развивался и менялся самый популярный вид изобразительного искусства от античности до ХХ века. Присоединиться к занятиям можно в любой момент.

Цена: 500 рублей по регистрации.