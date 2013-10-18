Как нарисовать натюрморт

Фото: ИТАР-ТАСС

Секреты выстраивания композиции в натюрморте раскроют в субботу, 19 октября, в Московской государственной художественно-промышленной академии имени Строганова в рамках проекта "Университетские субботы". Сетевое издание M24.ru проведет онлайн-трансляцию мастер-класса.

Освоить различные техники живописи можно будет под руководством декана одного из факультетов, Виктора Слепухина. Преподаватели художественных учебных заведений и творческие молодые люди в рамках занятия "Композиция и образ в натюрморте" получат возможность поработать в мастерских МГХПА имени Строганова.

Начало трансляции – в 12.00.

Трансляция завершена.