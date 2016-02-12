Вышел онлайн-путеводитель по "Саду земных наслаждений" Босха

Иероним Босх "Сад земных наслаждений", 1503–1515

В Сети появился гид по "Саду земных наслаждений" Иеронима Босха. Теперь детали самой загадочной картины Северного Возрождения можно изучить в высоком разрешении.

Картина "Сад земных наслаждений" стала популярной с момента своего создания. Хотя полотно написано на религиозный сюжет, создавалось оно не для церкви и сильно отличалось от канонических традиций. Автор смог разнообразить сюжет фантастическими деталями и необычными подробностями, о трактовке которых споры среди культурологов и искусствоведов идут уже более 500 лет.

Прогулку по живописному пространству дополняют музыкальное сопровождение и стикеры с пояснениями к сюжету. Вся информация дублируется в аудиоформате: пока зритель будет изучать детали в макроувеличении, закадровый голос расскажет о персонажах и символике произведения. Видеоролик начинается с описание внешних створок триптиха, где изображена полупрозрачная сфера – библейский сюжет сотворения мира, – с текстом из Ветхого Завета.

На левой створке триптиха главной темой становится библейский сюжет сотворения Адама и Евы. По центральной части все произведение получило свое название: здесь изображены земные наслаждения, за которые грешники обречены на страшные муки ада, которому отведена правая часть картины.

Этот гид был приурочен к 500-летию со дня смерти великого нидерландского художника, которое отмечается в 2016 году. Также в ближайшее время ожидается выход фильма голландского режиссера Питера ван Хюйсте "Иероним Босх. Отмеченный дьяволом". Официальной датой смерти Босха считается 9 августа 1516 года.

Видео: youtube/пользователь: mdediegof

"Оживление" произведений искусства стало популярным музейным трендом, привлекающим внимание к истории искусства. Ранее музей Сальвадора Дали во Флориде создал виртуальный мир художника, по которому можно было прогуляться, используя онлайн-приложение. Другим примером стала картина Валенита Серова "Девочка с персиками", которую государственная Третьяковская галерея "оживила" для выставки к 150-летию художника.

Видео: youtube/пользователь: Третьяковская галерея

Видео: youtube/пользователь: The Dali Museum